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SON DAKİKA: Sağlıkta da Kaos

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TIP-İŞ açıkladı: hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir...
SON DAKİKA: Sağlıkta da Kaos

Hastanelerde grev kapıda işte TIP-İŞ'in o açıklaması;

 

Kamuoyunun Bilgisine


Bilindiği üzere hükümet ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkış yolunu çalışanların, emekçilerin özlük haklarını budamak ve angarya çalıştırarak gidermekte bulmuştur.
Kamuoyuna ek mesai krizi olarak yansıyan sorunu işveren olan devlet yetkilileri gereksiz ve devleti külfete sokan uygulama olarak sunmuşlardır. Sağlıkta örgütlü ve diğer ilgili sendikalar da bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı almışlardır. Eğer ek mesaiye ihtiyaç yoksa çalışanlar niye hizmet vermek zorundadır? Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka birşeydir –ki bu anlaşılabilir bir tedbirdir- hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir. Sağlık hizmetlerinde nöbet (ek mesai) çalışanların isteği değil, verilen hizmetin özelliği bakımından bir zorunluluktur.
Eğer işveren devlet çalışanları mesai dışında bedava çalıştıracaksa da çalışanlar ve sendikaları haliyle tepki koyacak, eylem yapacaktır.
Sağlık emekçileri diğer paydaş sendikalarla birlikte ek mesai yapmama kararı almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi personel eksikliğinden dolayı vardiyalar ve sağlık hizmetleri daha fazla aksayacaktır. Tüm uyarılarımıza rağmen idare gerekli tedbirleri almamış ve ‘Sağlıktan Tasarruf Etme’ yolunu tercih etmiştir.

Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Uyarıyoruz sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

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