Son Dakika: Tatar ve KKTC Bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek

Rum Bakanlar Kurulu Tatar ve KKTC Bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek kararı üretti.

Trodos’ta toplanan Kıbrıslı Rum Bakanlar Kurulu, “KKTC” hükümeti üyeleri ve Maraş (Varosha) kararlarında etkin olan isimlere Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportları’nın iptal edilmesi ve yenilenmemesi kararı aldı

Tatar ile KKTC Bakanlar Kurulu'nda görev yapan Erhan Arıklı ve Dursun Oğuz dışındaki tüm isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportuna da sahip oldukları biliniyor.