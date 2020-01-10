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Son Dakika: Tır araç alev aldı

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Son Dakika: Tır araç alev aldı
Son Dakika: Tır araç alev aldı

Bugün saat 14:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 2-3 km'leri arasında, Azamad Kamalov yönetimindeki NZ 584 plakalı tır araç güney istikametine doğru seyrettiği sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev aldı.

Çıkan yangın sonucu aracın şoför kabini ve tekerlekleri yanarak zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Kısa süreliğine trafiğin durmasına sebep yangının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe  açıldı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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