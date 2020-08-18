Sonüstün: "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da devletçilik oynayacağız"

BKP Genel Sekreteri Sonüstün, "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da Türkiye’nin alt yönetimi etiketiyle devletçilik oynayacağız" dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’nın Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin, UBP Milletvekilleriyle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yemekte buluşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sonüstün,“Kısa bir süre önce Ankara destekli çözüm ve barış karşıtı UBP-DP ve YDP Parti başkanları Ankara’ya çağrılmış ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili talimat verilmiştir” dedi

Sonüstün açıklamasının devamında, “Ankara’nın amacı, dünyanın tek tanıdığı makam olan Cumhurbaşkanlığı makamını, çözüm ve barış karşıtı ayrılıkçı bir adayın kazanmasını sağlamaktır” dedi.

“ANKARA BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR”

Sonüstün,“Seçimlerin hemen ardından yapılması planlanan BM gözetimindeki barış görüşmelerinde, birleşmeyi değil ayrılmayı savunan bir görüşmeci heyetinin var olması ile Ankara üzerindeki uluslararası baskının azalmasına ve ‘Kıbrıslı Türkler Anavatan Türkiye ile bütünleşmek istiyor siz de buna saygı göstermelisiniz’ söylemiyle bir taşla iki kuş vurmaya çalışmaktadır” dedi.