  • BIST 1.094
  • Altın 476,700
  • Dolar 7,3785
  • Euro 8,7815
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Sonüstün: "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da devletçilik oynayacağız"

» »
BKP Genel Sekreteri Sonüstün, "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da Türkiye’nin alt yönetimi etiketiyle devletçilik oynayacağız" dedi.
Sonüstün: "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da devletçilik oynayacağız"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, Ankara’nın Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin, UBP Milletvekilleriyle yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yemekte buluşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sonüstün,“Kısa bir süre önce Ankara destekli çözüm ve barış karşıtı UBP-DP ve YDP Parti başkanları Ankara’ya çağrılmış ve yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili talimat verilmiştir” dedi

Sonüstün açıklamasının devamında, “Ankara’nın amacı, dünyanın tek tanıdığı makam olan Cumhurbaşkanlığı makamını, çözüm ve barış karşıtı ayrılıkçı bir adayın kazanmasını sağlamaktır” dedi.

“ANKARA BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR”

Sonüstün,“Seçimlerin hemen ardından yapılması planlanan BM gözetimindeki barış görüşmelerinde, birleşmeyi değil ayrılmayı savunan bir görüşmeci heyetinin var olması ile Ankara üzerindeki uluslararası baskının azalmasına ve ‘Kıbrıslı Türkler Anavatan Türkiye ile bütünleşmek istiyor siz de buna saygı göstermelisiniz’ söylemiyle bir taşla iki kuş vurmaya çalışmaktadır” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nde geçici adres değişikliği18 Ağustos 2020 Salı 13:24
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kadınların ekonomide önemli rolleri olmalı”18 Ağustos 2020 Salı 13:15
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Hayvan Barınağını Ziyaret Etti18 Ağustos 2020 Salı 13:13
  • Mete Tümerkan'dan 'Doğu Akdeniz' yorumu18 Ağustos 2020 Salı 13:09
  • Sonüstün: "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da devletçilik oynayacağız"18 Ağustos 2020 Salı 13:06
  • Lefkoşa-Girne Anayolunda Trafik Kazası18 Ağustos 2020 Salı 12:58
  • Yeniboğaziçi Belediyesi kampı susuz bıraktı18 Ağustos 2020 Salı 12:27
  • DP Parti Meclisi Denktaş’ı destekleme kararı aldı18 Ağustos 2020 Salı 12:21
  • Yok böyle kaza!18 Ağustos 2020 Salı 12:17
  • “Hidden Treasures in Cyprus” Cuma günü Rüstem Kitabevi Galerisi’nde18 Ağustos 2020 Salı 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti