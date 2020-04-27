Sonüstün:Ankara Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadı. Akkuyu santrali yeni bir felakete zemin olacak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ankara’nın 1986 ve 2011 yıllında yaşanan Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadığını savundu.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ankara’nın 1986 ve 2011 yıllında yaşanan Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadığını savunarak, sadece Çernobil nükleer felaketinin 200000’den fazla insanın doğrudan veya dolaylı ölümüne yol açarken bugün hala çevresel etkileşimin devam ettiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, “Diğer tarafta dünyanın en ileri teknolojisine sahip Japonya’da 2011 yılında yaşanan deprem ve sonrasındaki tusunami ile çöken Fukuşima nükleer santrali milyarlarca dolar zarar ve bugün hala denize akan sızıntısı ile yarattığı çevresel felaketle gündemdedir” diyen Sonüstün, “hal böyleyken” Türkiye’nin Mersin iline bağlı Akkuyu bölgesinde yapımı devam eden nükleer santralin gelecekte yeni bir Çernobil ve Fukuşima felaketine zemin olacağı iddiasında bulundu.

“BKP, nükleer santrallere karşıdır. Dünyada nükleer santrallere alternatif temiz enerji kaynaklarının kurulmasını desteklemektedir. Birleşik Kıbrıs Partisi, anti nükleer karşıtı tüm sivil toplum kuruluşları ile dayanışmasını yineler” ifadelerine yer veren Sonüstün, Ankara’nın bir an evvel bu santralin yapımını durdurup yerine temiz enerji kaynaklarına yönelmesini talep ettiklerini kaydetti