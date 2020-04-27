  • BIST 100.845
  • Altın 385,551
  • Dolar 6,9904
  • Euro 7,5829
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sonüstün:Ankara Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadı. Akkuyu santrali yeni bir felakete zemin olacak

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ankara’nın 1986 ve 2011 yıllında yaşanan Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadığını savundu.
Sonüstün:Ankara Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadı. Akkuyu santrali yeni bir felakete zemin olacak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Ankara’nın 1986 ve 2011 yıllında yaşanan Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketinden ders almadığını savunarak, sadece Çernobil nükleer felaketinin 200000’den fazla insanın doğrudan veya dolaylı ölümüne yol açarken bugün hala çevresel etkileşimin devam ettiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, “Diğer tarafta dünyanın en ileri teknolojisine sahip Japonya’da 2011 yılında yaşanan deprem ve sonrasındaki tusunami ile çöken Fukuşima nükleer santrali milyarlarca dolar zarar ve bugün hala denize akan sızıntısı ile yarattığı çevresel felaketle gündemdedir” diyen Sonüstün, “hal böyleyken” Türkiye’nin Mersin iline bağlı Akkuyu bölgesinde yapımı devam eden nükleer santralin gelecekte yeni bir Çernobil ve Fukuşima felaketine zemin olacağı iddiasında bulundu.

“BKP, nükleer santrallere karşıdır. Dünyada nükleer santrallere alternatif temiz enerji kaynaklarının kurulmasını desteklemektedir. Birleşik Kıbrıs Partisi, anti nükleer karşıtı tüm sivil toplum kuruluşları ile dayanışmasını yineler” ifadelerine yer veren Sonüstün, Ankara’nın bir an evvel bu santralin yapımını durdurup yerine temiz enerji kaynaklarına yönelmesini talep ettiklerini kaydetti

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS:“Eğitim Bilim Danışma Kurulu oluşturulmalıdır”27 Nisan 2020 Pazartesi 16:01
  • Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği: “Emlak ofisleri Mayıs sonuna kadar kapalı kalsın”27 Nisan 2020 Pazartesi 15:55
  • Prof. Dr. Besim:6-7 milyar TL ye ihtiyaç olduğu söyleniyor27 Nisan 2020 Pazartesi 15:35
  • Zaroğlu: “Hükümet yeni açılımlar konusunda muhalefeti yok sayıyor”27 Nisan 2020 Pazartesi 15:26
  • Özyiğit:Hükümet ortak aklı yakalamak zorunda27 Nisan 2020 Pazartesi 15:25
  • Emlakçılar Birliği :Emlak Sektörü henüz hazır değil27 Nisan 2020 Pazartesi 15:23
  • ‘Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım’ konulu online görüntülü konferans gerçekleştirilecek27 Nisan 2020 Pazartesi 15:22
  • Özersay: "Hedefimiz; kademeli ve kapalı devre bir sistemle açılmak"27 Nisan 2020 Pazartesi 14:49
  • Meclis çalışanları ve Milletvekillerine COVİD-19 testi yapıldı27 Nisan 2020 Pazartesi 14:18
  • YKP Genel Sekreteri: Hükümet yasalara uymamakta ısrarlı!27 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti