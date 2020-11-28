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Sorakın: Ülkede hükümet yoksa ve bütçe geçmediyse baş sorumlusu TATAR'dır..

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tepki gösterdi. Sorakın, Tatar’ın ülkenin hükümetsiz kalmasının ve bütçenin geçememesinin baş sorumlusu olduğunu kaydetti.
Sorakın: Ülkede hükümet yoksa ve bütçe geçmediyse baş sorumlusu TATAR'dır..

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tepki gösterdi. Sorakın, Tatar’ın ülkenin hükümetsiz kalmasının ve bütçenin geçememesinin baş sorumlusu olduğunu kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın paylaşımı şöyle:

“Bu sabah (dün) Girne’de katıldığı bir toplantıda en yakın bir tarihte hükümetin kurulması gerektiğine dikkat çeken Sn Tatar hükümeti kurmakla görevlendirilen parti başkanımız Tufan Erhürman’a hitaben “üç gün daha uzattım” demesinin bir anlamı olmadığını, yanı sıra “bütçe geçmeden ülkenin yönetilemediğini” kaydetti.

Ben de Sn. Tatar’a Anayasa’ya saygılı olması gerektiğini, yanı sıra ülkenin hükümetsiz kalmasının da bütçenin hala daha Meclis’e sunulamamasının da baş sorumlusunun kendisi olduğunu hatırlatmak isterim.”

 

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