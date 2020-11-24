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SOS: "Çocukların Yeni Yıl Dileklerini Birlikte Gerçekleştirelim"

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Derneğimiz yeni bir yardım kampanyası başlattı
SOS: "Çocukların Yeni Yıl Dileklerini Birlikte Gerçekleştirelim"

Çocukların sonbahar kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütmekte olduğumuz kampanya yeni yıl dileklerini konu alıyor. Zor geçen bir yıl olan 2020’de bağışçıların desteğiyle nelerin başarılabildiğini vurgulayan kampanya, 2021 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde çocukların yeni yıl için dileklerine yanıt vermek için düzenleniyor.

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Kampanyada toplumumuza çağrımız,2020 yılında karşılaştığımız zorlukları, boş oyun parklarını, öğrencisiz sınıfları, arkadaşsız kutlanan doğum günlerini sizler olmadan atlatamazdık. 2020 yılı bize çok şey öğretti. Bunlar arasında en önemlilerinden biri her şeyin bittiğini, tükendiğini sandığımız zamanlarda bile, bizi seven, sahiplenen, destekleyen bağışçılarımız sayesinde bu zor günleri dayanışma içinde birlikte geçirdik.

Zor geçecek bir yılı daha karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde çocukların hayata tutunmalarına destek olun. HER ŞEY BİTSE DE, UMUDUN SİZ DE OLDUĞUNU UNUTMAYIN! 2021’i umutla kucaklamak için çocukların yeni yıl dileklerini gelin birlikte gerçekleştirelim. Her çocuk yeni yıla umutla girsin. SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde aile bakımını kaybeden ve kaybetme riski taşıyan 185 çocuğun dileklerini birlikte gerçekleştirelim.

Bağışlarınız için;

  • Bankadan Bağış

Size en yakın olan aşağıdaki bankalardan birine giderek ilgili hesap numarasına bağışta bulunabilirsiniz.

Limasol Türk Kooperatif Bankası                                    
TL : 600318       STG 700694 / EURO  740074

Türk Bankası Ltd
TL : 015848733     STG : 7032674

K.T Kooperatif Merkez Bankası:  285258

Creditwest Bank: 15304685

Albank: 9010-18802673-351

  • SMS Bağışı

4120'ye SOS yazıp mesaj atarak 25 TL’lik bağışta bulunabilir, dilerseniz birden fazla da mesaj atabilirsiniz.

  • Online Bağış

SOS Çocukköyü Derneği resmi web adresinden ilgili linki tıklayarak https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ online bağış yapabilirsiniz.

  • Elden Bağış

Yapacağınız tek şey 0392 225 70 17 no’lu numaradan bize ulaşmak veya köyümüze gelerek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Mutlu, sağlıklı, dayanışarak birlikte geçireceğimiz bir yıl olması dileğiyle.

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