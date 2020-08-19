Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Basın Bildirisi

Sosyal Adalet Hareketi ve Karantinasız Girişlere Hayır Grubu olarak, siyasiler ile halkın diyaloğunu sağlamak, öneri ve taleblerimizi iletmek için, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı ve CTP, TDP, DP ve YDP Genel Başkanları'ndan randevu talep ettik. Talebimize olumlu dönenlerle yapacağımız görüşme takvimi alttaki gibidir.

Sn. Cumhurbaşkanı 20/08/2020 saat 10.00

Sn. Fikri Ataoğlu 20/08/2020 saat 11.00

Sn. Cemal Özyiğit 20/08/2020 saat 12.00

Sn. Erhan Arıklı 21/08/2020 saat 15.00

Hükümet yetkilileri randevu taleplerimize ne yazık ki olumlu veya olumsuz cevap vermediler. CTP randevu vereceğini söyledi fakat henüz bir tarih bildirmedi.

Yarın 3. görüşmeden sonra TDP Genel Merkezi'nden çıkışta 12.45'te bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bizim öneri ve taleplerimizi, görüştüğümüz kişilerin yaklaşımlarını bu toplantıda siz sevgili basın emekçilerine açıklayacağız.