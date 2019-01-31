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Sosyal Hizmetler Dairesi Velileri Uyardı:" Zayıf Karneyi Cezalandırmayın"

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Sosyal Hizmetler Dairesi yayınladığı basın açıklaması ile , velilerin karne notu karşısında çocuklarına olan tavırlarının suçlayıcı olmaması gerektiğine vurgu yaptı.
Sosyal Hizmetler Dairesi Velileri Uyardı:" Zayıf Karneyi Cezalandırmayın"

Sosyal Hizmetler Dairesi yayınladığı basın açıklaması ile , velilerin karne notu karşısında çocuklarına olan tavırlarının suçlayıcı olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin basın açıklaması şu şekilde:

" İlk, orta öğretim ve lise öğrencilerimiz bugün karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Tüm velilerimize çağrımız; zayıf gelen karne notları karşısında çocuklarına karşı olumsuz tutum ve davranış sergilememeleri yönündedir. Karnelerin, hayat başarısının göstergesi olmadığını velilerimiz unutmamalıdır.

Ebeveynler, çocuklarının düşük not getirmesi karşısında, öfke ve kızgınlık duygularını çocuğa yansıtabilmekte ve çocukta suçluluk duygusu oluşturabilmektedir.

Velilerimizin çocuklarına suçlayıcı değil kabul edici ve destekleyici olması ; çocuklarının eksikliklerini görüp olumlu yönde hareket etmesi için önemli bir adım olacaktır.

Eğitim ve öğrenim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklarımızın başarısızlıkları telafi etme, zayıf notlarını yükseltme fırsatı her zaman vardır ancak onların ruhsal dünyasında açılan yaraların telafisi yoktur.

Tüm velilerimize ,karne notları karşısında çocuklarına suçlayıcı değil, kabul edici, kucaklayıcı ve destekleyici olması için çağrı yaparken , öğrencilerimize de aileleri ile kaliteli vakit geçireceği bir Sömestr tatili dileriz ''

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