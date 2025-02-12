  • BIST 9803.7
  • Altın 3364.057
  • Dolar 36.047
  • Euro 37.2662
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor

» »
Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor
Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ele alınarak madde madde görüşülmeye devam etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre saat 10.00da başlayan UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Taçoy da toplantıda yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da komite toplantısında hazır bulundu.

Toplantıya, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden yetkililer katılarak tasarıya ilişkin görüşlerini sundu.

Komitenin, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Atlas Rüstemoğlu için adalet arayışı sürüyor...12 Şubat 2025 Çarşamba 10:32
  • Kuzey Kıbrıs, yüzde 14,9'luk genç işsizlik oranı ile Avrupa'da 17. sırada12 Şubat 2025 Çarşamba 09:58
  • Arıklı: Trafik canavarına tek bir laf yok, tek suçlu bakan11 Şubat 2025 Salı 15:30
  • Beklenen ödeme yapıldı!11 Şubat 2025 Salı 15:29
  • Gazimağusa’da sahtekarlıkla araç kaydı temini: 2 kişi tutuklandı11 Şubat 2025 Salı 15:17
  • Kaçaklar mahkemede... 8 Gün tutuklu kalacaklar!11 Şubat 2025 Salı 14:48
  • Tecavüz iddiasını reddetti!11 Şubat 2025 Salı 14:36
  • KAMUSEN’den Sağlık Bakanlığı’na 28 Şubat’a kadar süre11 Şubat 2025 Salı 14:22
  • Elektrikli soba yorganı tutuşturdu, yangın çıktı11 Şubat 2025 Salı 14:02
  • 3 kaçak daha yakalandı11 Şubat 2025 Salı 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti