Sosyal medya Tolga Atakan'ın istifa çağrısını konuşuyor

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika yönetimindeki KB 685 plakalı araç orta refüj içerisinden karşı şeride geçip o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan 41 yaşındaki Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmış, çarpışma sonucu Korcan hayatını kaybetmişti.
Refüjde bariyer olmaması yüzünden gerçekleşen ölümlü çarpışma sonrası Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ı istifaya çağıran vatandaşlar, Tolga Atakan'a 4 kişinin Girne-Değirmenlik dağ yolunda hayatını kaybetmesi sonrası dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı istifaya davet etmesini hatırlattı.
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