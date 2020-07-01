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Sosyal medyada "karantinasız girişlere hayır" kampanyası!

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Sosyal medyada "karantinasız girişlere hayır" kampanyası!
Sosyal medyada "karantinasız girişlere hayır" kampanyası!

KKTC'ye karantinasız girişlere saatler kala, sosyal medyada "Karantinasız girişlere hayır" kampanyası başladı.

Yüzlerce Facebook kullanıcısı, "karantinasız girişlere hayır" gönderileri paylaşmaya başladı.

Öte yandan "karantinasız girişlere hayır" isimli Facebook grupları kuruldu, üye sayıları 2 bini aştı.

NE OLMUŞTU?

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar uyarınca takvim yapraklarının 1 Temmuz'u göstermesiyle birlikte, risk grupları "A" ya da "B" olan ülkelerden gelecek olan kişiler, tek ya da çift PCR yöntemiyle karantinasız bir şekilde ülkeye giriş yapabilecek.

Yurttaşlar, söz konusu yöntemin, güvenli olmadığını ve hükümetin maddi kaygılarla bu kararı ürettiğini savunuyor.

Ülkeye yarın sabah saat 02.20'de İstanbul'dan iki uçuş gerçekleşecek. Türk Hava Yolları uçağı saat 02.20’de, Pegasus uçağı ise sabah saat 08.00’de iniş yapacak, Ercan’dan yolcu alacak bu uçaklar Türkiye’ye dolu dönecek.

TABİPLER, KARARI DURDURMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 29 Haziran'da, hükümetin 1 Temmuz kararını durdurmak adına YİM'e başvurmuştu.

Söz konusu davanın akıbeti yarın belli olacak.

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