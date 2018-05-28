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Sosyal sigorta yoklama bildirgelerinin 31 Ağustos’a kadar teslim edilmesi gerekiyor

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Sosyal sigorta yoklama bildirgelerinin 31 Ağustos’a kadar teslim edilmesi gerekiyor
Sosyal sigorta yoklama bildirgelerinin 31 Ağustos’a kadar teslim edilmesi gerekiyor

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden malullük, yaşlılık, dulluk (ölüm aylığı), yetimlik (ölüm aylığı) ve iş kazasından dolayı gelir alanların 2018 yılı yoklama bildirgelerinin bugün adreslere postalanmasına başlandığı duyurularak doldurulacak bildirgelerin en geç 31 Ağustos’a kadar daireye ulaştırılması istendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 1 Temmuz’a kadar yoklama bildirgeleri ellerine ulaşmayan sigortalıların, yoklama bildirgelerini, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bölge ve büro amirliklerinden veya dairenin web sitesi ssd.gov.ct.tr adresinden temin edebileceği kaydedildi.

SON TESLİM TARİHİ 31 AĞUSTOS

Yoklama bildirgelerinin son teslim tarihinin 31 Ağustos olduğu belirtilen açıklamada bildirgelerini belirtilen süre içerisinde doğru ve eksiksiz olarak doldurup teslim etmeyen sigortalıların aylıklarının, işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulacağı ifade edildi.

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