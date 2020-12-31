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Sosyal Sorumluluk Projesi ile 429 Çocuğa Mont Aldılar

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Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile sürekli ihtiyaçlıların yanında olmaya çalışan Serdinç Maypa bu sefer çocuklar için kolları sıvadı.
Sosyal Sorumluluk Projesi ile 429 Çocuğa Mont Aldılar

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile sürekli ihtiyaçlıların yanında olmaya çalışan Serdinç Maypa bu sefer çocuklar için kolları sıvadı.

Ziya Egemen Sencer'le 300 Çocuğa Mont almak için kolları sıvayan Haçanabir sayfa yöneticisi Serdinç Maypa, başlattıkları projeyi  arttırarak 429 çocuğun bu soğuk kış günlerinde bir nebzede olsa yüreklerini ısıttılar.

Böyle bir projenin nasıl oluştu diye sorduğumuzda içerisinden yürek burkan bir hikaye çıkıyor, Maypa  Yolda yağmurda altında Ahmet adında bir çocuğu yağmurda montsuz yürüdüğünü görüp onunla konuşup mont'u olmadığını anlayınca Ziya Egemen Sencer ve Haçanabir gönüllüleri arasında başlayan ''300 Mont 300 çocuk kampanyası'' çığ gibi büyüdü. Okulların rehber öğretmenleri ile ortak bir düzenleme yapılarak ihtiyaç listeleri hazırlandı. Rehber Öğretmenlerinin listesi çoğalınca 300 yetmeyecek dedik ve 400 olarak değiştik..

Kampanya ile Lefke'den Kapraz'a Esenteğe'den Değirmenliğe kadar her bölgeden 24 Okul 429 Çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorız.. lefkeden,karpaza ,esentepeden degirmenliğe kadar her yere eriştik. Kampanya'ya ortak olan herkese sonsuz teşekkürlerini belirten Maypa, '' Bu dünyada güzel yürekli insanlar hiç yok olmayacak hep var olacakları gibi'' dedi.

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