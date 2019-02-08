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Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneğİ üyeleriyle bir araya geldi

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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle görüştü.
Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneğİ üyeleriyle bir araya geldi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle görüştü.

Soylu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek ve dernek üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dursun Oğuz, Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendisine ilettiği sorunları dinleyen Soylu, Türkiye'ye döndüğünde sorunlarla ilgileneceğini söyledi.

Soylu, daha sonra elçilikten ayrılarak Girne Kapısı ve Surlariçi bölgesinde yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

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