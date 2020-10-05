Soysan; “Hükümet Gönyeli Belediyesi İşbirliği Protokolüne Sahip Çıkmalı!..”

Hatırlanacağı gibi seçim yasakları arifesinde nedeni bir türlü kamuoyu ile paylaşılmayan bir sebeple, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan ve toplumun menfaatine olacak olan fiber altyapısı ile ilgili işbiriği protokolünün onay kararını veren ayni Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmişti. Sendikamız bunun kabul edilebilir olmadığını, manidar ve oldukça düşündürücü olduğunu açıklamış hükümeti bu yönde uyarmış kamuoyu ile gerekçelerini paylaşmasını istemişti. Her ne hikmetse hükümet bu konuda topluma açıklayıcı bir bilgi vermekten kaçınmaktadır. Hükümet ortaklarına baktığımızda UBP'nin ayni bildiğimiz UBP mantığında hareket ettiğini görmekteyiz ancak burda HP’nin tavrının farklı olmasını beklerdik maalesef bunu görememek, protokolün kapsamı dışına çıkılmadığı sürece özelde Gönyeli halkı ve Telekomünikasyon Dairesi genelde de toplumun menfaatine atılan bir adım olacağına olan inançla destek veren sendikamız ve çalışanlarımızı toplumun adına üzmüştür.



Böyle bir işbirliğine kim neden karşı çıkar?

Gönyeli Belediyesi ile Telekomünijkasyon Dairesi arasında 29 haziranda imzalanan işbirliği protokolü Gönyeli Belediye sınırları içerisinde kalan veya Gönyeli Telekomünikasyon santralinden haberleşme hizmeti alan veya alacak olan tüm ev ve iş yerlerine fiberoptik kablo ile haberleşme hizmetlerinin götürülmesini sağlayacak ve oluşturulacak bu altyapı şebekesinin masrafları tamamaen Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacak ve altyapı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecekti.



Yapılan işbirliği protokolünün kimleri neden rahatsız ettiği ve protokolü onaylayan ayni Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz şekilde iptal etmesine neden olan bu büyük rahatsızlığın özelde Gönyeli halkıyla genelde ise topluma neden açıklanmamaktadır.



Bilinmesini isteriz ki kulağımıza gelen iddialar oldukça ürkütücüdür.



15 Milyon TL’yi Maliye Bakanlığı başka bölgeye yatırım yapsın…

Protokolün iptal edilmesinin sebebi olarak sözde iddia edilen ‘altyapının ada genelinde ve devlet tarafından yapılacak olacağı’ iddiası ortaya atılmıştır. Bu iddia hiç samimi değildir. Bugüne kadar Telekomünikasyon Dairesine değil yatırım yapmak çivi çakmaya niyeti olmayan hükümetler, bu konuda inandırıcı olamazlar. Kaldı ki hükümetin böyle bir niyeti olsa bile bu tip işbirliklerinden doğacak harcama tasarrufundan Maliye niye kaçınmaya çalışmaktadır. Bugün Gönyeli Belediyesi bu işbirliği ile yaklaşık 15 milyon lira yatırım yapıp bunu Telekomünikasyon Dairesine devredeceğini taahüt ediyorsa bu niye rahatsızlık uayandırıyor anlamakta zorlanıyoruz. Maliye Bakanlığı’nın yaşadığı sıkıntılar ortadayken Belediyenin koyacağı bu önemli katkı niye elinin tersiyle itiliyor. Bunun altındaki sebepler bizleri ürkütmektedir.



İnandırıcı olmak için hükümetin öçncelikle yapması gerekenler var…

Ada genelinde bir altyapı oluşturulması fikrine kimse karşı değildir olamaz hele ki sendikamız asla karşı olamaz tabi bu develetin altyapısı olacak alternative altyapılar yaratılmayacak şekilde olacaksa. Öncelikle Hükümetin Türkiye’den adamıza gelen ve bölgelere ulaşan su projesi kapsamındaki fiber altyapısını derhal Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine almalıdır. Aynı şekilde KıbTek’e ait bulunan fiber altyapı da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine alınmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonar toplumla nerde ne kadar eksik veya fazla bir altyapıya sahip olduğumuz nerelere yatırım yapılması gerekliliği paylaşılmalıdır. Personel alımı, Araç ve teçhizat alımı kaçınılmazdır. Hükümet bunları bir an evvel sağlamalıdır ki ortaya attığı inadırıcılığı olmayan proje inandırıcılık kazansın. Aksi takdirde kulağımıza gelen bu işbirliği protokolünün iptal sebepleri doğruluk kazanacaktır.



Ortaya koyacağımız tavrın bedeli ağır olacaktır…



Bir kez daha belirmek isteriz ki; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı sinmiş kalmış atılan imzanın arkasında dik durmadığını görmek bizleri derinden üzmüştür. Bu tavır Kabul edilebilir bir tavır değildir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu işbirliği’nin arkasında dimdik durmalı aksi takdirde istifa edip gitmelidir.



Gönyeli Belediye Başkanı ise protoklü hayata geçirmek için vargücüyle yola devam edeceğini belirtmiş Hukuka başvurmuştur. Gönyeli Belediye Başkjanı’nın tavrı nettir ve takdiri hak etmektedir. Sendikamız hukukun üstün geleceğine inanmaktadır. Ancak;Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’na, Halkın Partisine ve hükümete seçim yakalrının kalkması arifesinde çağrımızdır gelin seçim yasaklarının başlaması arifesinde almış olduğunuz bu protokolü

iptal kararından vazgeçin Gönyeli Belediyesi’nin önünü açın Gönyeli halkına ulaştırılmak istenen hizmeti engellemeyin, Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceğine ışık tutacağına inandığımız bu atılımı yok etmeyin ha siz ada geneline altyapıyı yayacaksanız yine yaymaya devam edin. Aksi halde bilinmesini isteriz ki; Topluma yapılmaya çalışan yatırımların önünü tıkayanları asla affetmeyeceğiz. Telekomünikasyon Dairesi üzerine oynanan kirli oyunları bozmak için geçmişte verdiğimiz mücadele ışığında bize düşen ne varsa yapacağız. Bu uğurda ortaya koyacağımzı tavrın bedeli ağır olacaktır.