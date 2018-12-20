Spehar TDP'yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul ederek görüştü.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul ederek görüştü.

TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, MYK üyesi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Dış ilişkiler Sekreteri Deniz Birinci ile Genel Sekreter Yardımcısı Barış Erkmen de hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un temasları değerlendirildi.