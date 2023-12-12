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“Spor yazarlarına mesnetsiz ve hakarete varan açıklamalar kabul edilemez”

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Türk Ocağı kaleci antrenörü Ahmet Çeliker’in Doğan Türk Birliği maçının ardından sosyal medyada spor yazarı Nezihi Beyaz’ın yorumuna yönelik hakarete varan açıklamalarının “kabul edilemez” olduğunu açıkladı.
“Spor yazarlarına mesnetsiz ve hakarete varan açıklamalar kabul edilemez”

Yapılan açıklamada Beyaz ve tüm spor yazarlarının yanlarında oldukları belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“AKSA Süper Lig’de oynanan Türk Ocağı Limasol- Doğan Türk Birliği karşılaşmasının ardından, karşılaşmayı takip ederek, yorumlayan spor yazarı Nezihi Beyaz’ın, yorumu üzerine Türk Ocağı Limasol Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker’in sosyal medya hesabı üzerinden hakarete varan ağır eleştirilerde bulunduğunu üzülerek gözlemlemiş bulunuyoruz. Spor yazarının görevi, gerçekleşen sportif faaliyeti yayın organları vasıtasıyla kamuoyuna duyurmanın yanında, bağlı olduğu medya organında kendisine ayrılan alanda yorumları ile değerlendirmelerde bulunmaktır.

Ligin 12’nci haftasında oynanan Türk Ocağı Limasol-Doğan Türk Birliği karşılaşmasını takip eden spor yazarı Nezihi Beyaz’a yönelik Türk Ocağı Limasol’un Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker’in mesnetsiz ve hakarete varan açıklamaları kabul edilemezdir.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak üyemiz Nezihi Beyaz’ın ve tüm spor yazarlarının yanında durduğumuzu belirtirken, spor yazarlarının yorumları karşısında yapılacak olan eleştirilerin kişilik hakları gözetilerek yapılmasını talep ediyoruz.”

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