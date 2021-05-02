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Stadı işgal ettiler: Manchester United - Liverpool maçı ertelendi

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın taraftarları, Liverpool ile oynanacak maç öncesi Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etti. Karşılaşma ileri bir saate ertelendi.
Stadı işgal ettiler: Manchester United - Liverpool maçı ertelendi

Premier Lig'in 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi, ev sahibi takımın taraftarları Old Trafford Stadı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir saate ertelendiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin henüz stada giriş yapmadığı ifade edildi. (AA)

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