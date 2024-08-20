Sterlin uçuşa geçti... Güncel kurlar

Serbest piyasada saat 11.00 itibarıyla 37,30 TL'den alınan euro 37,55 TL'den satılıyor. 43,75 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 44,05 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 33,65 TL'den alınıp, 33,85 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada saat 11.00 itibarıyla 37,30 TL'den alınan euro 37,55 TL'den satılıyor. 43,75 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 44,05 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 33,65 TL'den alınıp, 33,85 TL'den satılıyor.
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