Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Misyon Şefi Colin Steward ve heyeti Halkın Partisi’ni ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki Misyon Şefi Colin Steward ve heyeti Halkın Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmede HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Genel Başkan Danışmanı Serhat Kotak eşlik ettiler.



Görüşmede, Kıbrıs sorunuyla ve iki taraf arasındaki ilişkilerle bağlantılı konularla ve Doğu Akdeniz’de olası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.