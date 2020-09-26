  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Su Temin Projesi’ndeki onarım 29 Eylül'de tamamlanacak

» »
KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmasının bitiş tarihi hava şartları nedeniyle 29 Eylül’e ertelendi.
Su Temin Projesi’ndeki onarım 29 Eylül'de tamamlanacak

KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmasının bitiş tarihi hava şartları nedeniyle 29 Eylül’e ertelendi.

Türkiye Devlet Su İşlerince yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının arızayı gidermeye yönelik çalışmaları etkilediği, bu nedenle iş bitiş tarihinin 29 Eylül 2020 olarak revize edildiği bildirildi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi" kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattı"nda meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından başlatılan çalışmaların olumsuz hava şartlarından etkilendiği bildirildi.

Çalışma bölgesinde denizdeki yüksek dalga boyu ve şiddetli rüzgar, KKTC'ye su ileten boruların, onarım çalışması esnasında yüzeyde tutularak çalışılabilmesini mümkün kılmadı.

Kısa süreli duraklamalar haricinde, 17 Eylül tarihinden 20 Eylül gece saatlerine kadar bölgedeki gemiler çalışma alanlarını terk ederek, güvenli bir koya sığındı.

Rüzgar hızının 34 knot, dalga boyunun ise 3 metreyi bulması sebebiyle 4 günlük süre kaybı yaşandı. Bugün sabah saat 10.00 itibarıyla rüzgar hızı tekrar 30 knota ulaştı. Çalışma bölgesi terk edilmeden gemiler bekleme ve yüzeydeki boruyu koruma konumuna geçti.

Söz konusu olumsuz hava koşullarının 26 Eylül tarihinde hafiflemesi öngörülüyor. Bu kapsamda çalışmaların kaldığı yerden devam etmesi hedefleniyor.

KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki "Deniz Geçişi İsale Hattında" 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi maksadıyla DSİ tarafından yoğun bir çalışma programı uygulandı. Bu doğrultuda, 25 Eylül'de su iletimine tekrar başlanılması hedeflendi ancak iş bitiş tarihi olumsuz hava şartlarından kaynaklanan gecikmeler sebebiyle 29 Eylül olarak revize edildi.

Açıklamada, yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen "KKTC Su Temin Projesi"nden su iletimine başlanılması için yoğun mesainin ara verilmeden devam ettiği vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: ''Her kesimin cumhurbaşkanı olacağım''26 Eylül 2020 Cumartesi 14:06
  • Oktay Feridun ölüm yıl dönümünde anılıyor26 Eylül 2020 Cumartesi 14:05
  • En Çok Yağış Mallıdağ Ve Aklıncılar’a Düştü26 Eylül 2020 Cumartesi 12:20
  • Erhürman: Cepheleşme topluma büyük zarar verir26 Eylül 2020 Cumartesi 12:10
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Talihsiz, “EL-SEN Şahsına Yönelik İddiaları” Nedeniyle Hukuki İşlem Başlatacağını Açıkladı26 Eylül 2020 Cumartesi 11:54
  • Denktaş’tan Belediye Emekçileri Sendikası’na Ziyaret26 Eylül 2020 Cumartesi 10:16
  • Gazimağusa’da kanunsuz avlanma'ya yasal işlem başlatıldı26 Eylül 2020 Cumartesi 09:57
  • Emanet'e Hıyanetin Böylesi Görülmedi26 Eylül 2020 Cumartesi 09:49
  • Kontağı üzerinde bıraktı, Motosikletini çaldırdı26 Eylül 2020 Cumartesi 09:45
  • Detay bugün ne manşet attı? 26 Eylül 2020 Cumartesi26 Eylül 2020 Cumartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti