  • BIST 1.122
  • Altın 463,796
  • Dolar 7,7695
  • Euro 9,0482
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

Su Temin Projesindeki Onarım Çalışmalarında Sona Gelindi…

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, su temin projesindeki çalışmalarda artık son işlemlerin yapıldığını, bugün boru ucu flanşlarının karşılıklı birleştirilmesine başlanacağını açıkladı.
Su Temin Projesindeki Onarım Çalışmalarında Sona Gelindi…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, su temin projesindeki çalışmalarda artık son işlemlerin yapıldığını, bugün boru ucu flanşlarının karşılıklı birleştirilmesine başlanacağını açıkladı. Oğuz, hava şartları nedeniyle dün akşamüzeri ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandığını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nde geçtiğimiz ocak ayında yaşanan soruna kalıcı çözüm bulmak için sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Önce bitim tarihi 25 Eylül olarak açıklanan, hava şartları nedeniyle 29 Eylül’e ertelenen onarım çalışmalarında artık son işlemler yapılıyor. Çalışmaların önündeki en büyük engel hava şartları...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, onarım çalışmalarında son işlemlere gelindiğini, bugün boru ucu flanşlarının karşılıklı birleştirilmesine başlanacağını açıkladı.

Bakan Oğuz, çalışmanın seyrini hava şartlarının belirleyeceğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşlerinin (DSİ) onarım çalışmalarının bitiş tarihini 29 Eylül olarak revize ettiğini de anımsattı.

Başbakan Ersin Tatar, 10 Eylül’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, Su Temin Projesi’nde 8 Ocak’ta meydana gelen sorunu gidermek ve Türkiye’den KKTC’ye su akışını yeniden sağlamak için tamirat çalışmaları yapan Mersin açıklarındaki "Skandi Seven" gemisinde incelemelerde bulunmuştu.

Tatar ve Oktay’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etmişti.

İncelemenin ardından açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 25 Eylül’den itibaren yeniden Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını duyurmuştu. Ancak Türkiye Devlet Su İşlerince yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının arızayı gidermeye yönelik çalışmaları etkilediği, bu nedenle iş bitiş tarihinin 29 Eylül olarak revize edildiği belirtilmişti.

Yapımına 2009’da başlanan, açılışı 2015'te TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan proje 106 kilometrelik bir hatta sahip. 106 kilometrenin 80 kilometresi deniz altında asılı şekilde Türkiye'den Geçitköy Barajı’na geliyor. 2015’ten 2020’nin ocak ayına kadar içme ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yılda 75 milyon metreküp su ülkeye kesintisiz akmıştı.

Projede 8 Ocak'ta sorun yaşanmış, kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapılması gerektiği değerlendirilmişti. Çalışmalar 5 gemi ile yürütülüyordu. 6’ncı geminin de çalışmalara katılacağı açıklanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tavuklarını Telef Ettiği Gerekçesi ile İki Köpeği Telef Etti28 Eylül 2020 Pazartesi 11:35
  • Haftalık Trafik Raporları Açıklandı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:34
  • Ozanköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu28 Eylül 2020 Pazartesi 11:29
  • KIFSAD, Photographıc Socıety Of Amerıca Üyesi Oldu28 Eylül 2020 Pazartesi 10:56
  • KTAMS, Trafik Dairesi’nde Bugün De Greve Devam Edecek28 Eylül 2020 Pazartesi 10:43
  • Gazeteci Aytuğ Türkkan Diyalog TV'den ayrıldı28 Eylül 2020 Pazartesi 10:15
  • Yeşil Hat Tüzüğü uygulama kodu değişiklik kararı yürürlükten kaldırıldı28 Eylül 2020 Pazartesi 10:12
  • KTÖS'ün Özel Eğitim Okullarındaki Grevi Sürüyor28 Eylül 2020 Pazartesi 09:54
  • SKANDAL: Kapalı otele "karantina yolcusu" taşıdılar, devlet ödedi!28 Eylül 2020 Pazartesi 09:43
  • Baraka'dan MOBESE İtirazlarıyla İlgili Basın Bildirisi: Bak Postacı Geliyor!28 Eylül 2020 Pazartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti