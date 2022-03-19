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Suçunu kabul etti!

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Suçunu kabul etti!
Suçunu kabul etti!

Alayköy’de meydana gelen Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ö.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ö.G ’ün daha önceden tutuklanan zanlılar A.H, A.W, L. K, N.F, A.D isimli şahısları para karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp, EP 323 plakalı araçla ile Askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi.

Polis söz konusu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının ülkede boyacı olarak çalıştığını ve korsan taksicilik yaptığını da belirtmesi üzerine bu bağlamda da araştırma yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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