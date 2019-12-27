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Sucuoğlu: 16 Şubat itibarıyla kayıt dışılığa aman vermeyeceğiz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kayıt dışı duruma düşmüş KKTC sınırları içerisinde yaşayan işçilerin kayıt altına alınması için hazırlanan Çalışma affının 16 Şubat’a kadar devam edeceğini anımsattı.
Sucuoğlu: 16 Şubat itibarıyla kayıt dışılığa aman vermeyeceğiz

Beynelmilel Nakliyeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dörtgazi ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Sucuoğlu, aftan bugüne kadar 600 kişinin yararlandığını, kayıtlar esnasında ülkede turist ve öğrenci vizesi ile bulunan yüzlerce kişinin kayıt dışı çalıştığının ortaya çıktığını açıkladı.
Bakan Sucuoğlu konuşmasında çalışma affının 16 Şubat’ta sona ereceğini de anımsattı ve işverenlere seslendi:

“16 Şubat itibarıyla bu kayıt dışlılaığa aman vermeyceğiz. Net söylüyorum, BRT aracılığıyla bunu belirtmek istiyorum. En büyük, belki de en ciddi duracağımız bir konu olacak. İşveren arkadaşlara da hiç bir şekilde yumuşamamız söz konusu olmayacak. 16 Şubat’tan sonra büyük operasyonlar olacak. Eğer hala kayıtdışılığa güvenip iş yapanlar varsa, gerekli cezaları alacaklarlar, kim isterse olsun. Dolayısıyla bu süreyi iyi değerlenmek lazım”dedi.
Bakan Sucuoğlu affın sona ermesinin ardından ise kayıt dışılığı en düşük seviyede tutmak için gerekli planlamaları, çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Nakliyecilik sektöründeki sorunların farkında olduklarını da ifade eden Sucuoğlu, ada ülkeleri için nakliye sektörünün oldukça önemli olduğunu kaydetti.
Sektörde özellikle şoför konusunda sıkıntı yaşandığını, çalışanların pek çoğunun Türkiye’den 2-3 saatliğine veya bir günlüğüne ülkeye geldiğini, dolayısıyla çalışma izinleri olmadan çalıştıklarını kaydeden Sucuoğlu, çalışma izni konusuna somut bir çözüm bulmak için çalışacaklarını kaydetti.

Birlik adına söz alan yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dörtgazi ise birliğin 600 adet tır ve kamyon filosu olduğunu belirterek, çalışan şoförlerin yüzde 95’inin Türkiye vatandaşı olduğunu belirtti ve çalışma izni prosedürlerinin kolaylaştırılmasını talep etti
Eğitim Bakanlığı ile görüşülüp mesleki okullarda şoför yetiştilmesini de isteyen Dörtgazi, çalışanların Türkiye ehliyetlerinin geçerli sayılmasını, KKTC ehliyeti zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

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