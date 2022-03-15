Sucuoğlu: Havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları düşecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun , üreticiye yönelik olarak başlattığı ziyaretler devam ediyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu , bugün bu kapsamda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte, Alsancak Camelot Beach Bölgesinde bulunan KKTC’nin en büyük sera üreticisi olan Safel Seralarını gezerek, sorunlar hakkında yerinden bilgi aldı.

Burada basına açıklamada bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, son dönemde maliyetlerdeki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşayan üreticilerin sıkıntılarını yerinde gözlemlemek ve öğrenmek için gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ziyaretlerle, üretimin hangi şartlarda yapıldığını kaça mal olduğunu ve yaşanan sorunları yerinde tespit etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Soğuk hava koşullarından dolayı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta belli ürünlerin üretim ve nakliyesinin zor olması nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını dile getiren Sucuoğlu, havaların düzelmesiyle , sebze fiyatlarının geçmiş yılların seviyesine ineceğini dile getirdi.

Bu hafta içinden itibaren, süpermarketlere yönelik denetimlerin de başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, yapılan denetimlerde, fiyatların vatandaşa yansıması konusunda eksisiyle artısıyla değerlendirme ve tespitlerin yapılacağını vurguladı.

Sucuoğlu, “Bunu ille de ortada bir yanlış var anlamında değil, bir şekilde bizlerin de bu mekanizmanın içinde olmamız gerektiğine inandığımız için söylüyoruz. Yoksa herhangi bir adrese yönelik bir önyargı söz konusu değildir. Bu denetimler bizzat bizlerin başında bulunacağı ekipler tarafından yapılacaktır1diye konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren de, üreticilere yönelik başlattıkları ziyaretlerle, bir malın üreticiden markete ve son olarak tüketiciye ulaşma noktasındaki süreci detaylarıyla inceleyeceklerini söyledi.

Evren, Ticaret Dairesiyle toplantı yaparak, yeni gelişen şartlara göre denetimleri daha sık ve düzenli yapacaklarını kaydetti..

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ,son zamanlarda üretim maliyetlerinin arttığını belirterek, bunun fiyatlara yansımasının oransal olarak denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığının , üretici, aracı kurum ve marketteki satış arasındaki fiyatların kar marjlarının denetim ve kontrollerini yapacağını belirtti. Dursun Oğuz, ”Buradaki amaç üretimi desteklemektir. Üretimi desteklemek istiyoruz. Üretim olmazsa , ülke olmaz, ekonomi olmaz ”diye konuştu.

Oğuz, teşviklendirme çalışmaları yanında, ürünün mal oluş fiyatına göre arada astronomik farklar olmadan tüketiciye ulaşması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Safel Seraları Direktörlerinden Hüda Safel, de, mazot , elektrik gibi maliyetlerdeki artış ve geçmiş yıllara göre daha sert geçen kış koşulları nedeniyle üretimin zorlaştığını , ve ürün fiyatlarının arttığını dile getirdi.

Safel, havaların ısınmasıyla çeşitlerin artacağını ve piyasada fiyatların düşeceğini belirtti.