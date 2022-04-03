  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Sucuoğlu: Muhalif görüşleri, söylemleri dinlemeye her zaman hazırız

» »
Sucuoğlu: Muhalif görüşleri, söylemleri dinlemeye her zaman hazırız...
Sucuoğlu: Muhalif görüşleri, söylemleri dinlemeye her zaman hazırız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a çağrıda bulunan Sucuoğlu, CTP’nin hükümette olmayı reddettiğini hatırlatarak “Erhürman’ın somut önerilerle ne düşündüğünü öğrenmek isterim” dedi.

Kitlelerin, kalabalıkların, siyasi çıkarlar uğruna yönlendirmeye çalışıldığı çok dönemlere şahitlik edildiğini ifade eden Sucuoğlu, “Ana muhalefet CTP'nin bu konudaki dosyası geçmişte hayli kabarık” ifadelerini kullandı.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

Değerli sosyal medya arkadaşlarım, tüm vatandaşlarımız;

Bundan böyle Pazar Günleri, vakit buldukça, ana akım medyadan olduğu gibi, bu mecradan da sizlerle buluşmaya, görüşlerimi paylaşmaya, sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım...

Diyalog yolunu sürekli açık tutmak, benim için yeni bir uygulama değil, sosyal, mesleki ve siyasi hayatımda vazgeçmeyeceğim bir yaşam biçimidir...

Değerli Dostlar;

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kitle iletişim araçları sayesinde, dünyadaki gelişmeleri anında izleyebiliyor, yaşanmakta olan global krizlerin detaylarını ve bizlere yansımalarını hemen gözlemeyebiliyoruz.

Akaryakıt ve gıda fiyatlarında artışın nedeni ile ilgili sizlere daha detaylı ve teknik bir bilgilendirme yapmayı düşünüyorum.

Halkımıza sesleneceğiz ve yakın döneme ilişkin atacağımız adımları anlatacağız.

Çok şükür anlımız açık ve zaten her şey sarih ve anlaşılır...

1 Nisan Cuma Günü yapılan eylemde, katılımcıların, demokratik olgunlukla ortaya koyduğu taleplerini ve şikayetlerini dinledik, notlarımızı aldık.

Başbakanlık önünde yapılan eylemde gençlerle görüştük, çaylarını içtik, dinledik, anlattık...

Muhalif görüşleri, söylemleri ekonomik kaygı gözeterek dinlemeye her zaman hazırız...

Değerli kardeşlerim;

Kitleleri, kalabalıkları, siyasi çıkarlar uğruna yönlendirmeye çalışıldığı çok dönemlere şahitlik ettik.

Ana muhalefet CTP'nin bu konudaki dosyası geçmişte hayli kabarık...

Son 30 yılın neredeyse yarısını hükümette geçiren CTP'nin, konulardan, sorunlardan kendisini arındırma gayretini ibretle izliyoruz.

Her hükümete geldiklerinde ülke yönetimini, dar çerçeveli MYK ve Parti Meclisi kararlarına hapsetmiş, bürokrat atamalarını bile Parti Meclisine onaylatan anlayışı bu halk unutmamıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bizlere daha yaratıcı fikirlerle katkı koymasını beklerken maalesef dar görüşlü taban baskısına boyun eğiliyor ve popülizme yenik düşülüyor.

Genel Başkan Sayın Tufan Erhürman, sağolsun sabah- akşam beni, partimi, hükümetimizi eleştirmeye çalışıyor.

Okuduğum ya da dinlediğim zaman, somut öneri ve veri elde edebilecek unsurları da görmek isterdim kendisinden...

Halböyle iken, Sayın Erhürman'ın medyada yer alan açıklamalarını hayretle ve üzüntü ile takip etmekteyiz.

Kendilerine sunduğumuz hükümet kurma önerimizi, sudan bahanelerle geri çeviren, sorumluluğu her zamanki gibi, kendileri dışında her kesime yüklemeye çalışan Sayın Erhürman'ın kafa karışıklığını sona erdirip, küçük siyasi hesaplara 3-4 yıl sonrasını değil, bugün için somut önerilerle ne düşündüğünü öğrenmek istediğimizi vurgulamak istiyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mart - Ağustos döneminde sigortalılara prim desteği yapılacak03 Nisan 2022 Pazar 18:25
  • KKTC'nin İlk Başbakanı Mustafa Çağatay, Ölümünün 33. Yıl Dönümünde Anıldı03 Nisan 2022 Pazar 18:18
  • Vekil Seçilemedi... Meclise Atandı03 Nisan 2022 Pazar 16:45
  • Sağlık Bakanı Pilli Kanser Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek03 Nisan 2022 Pazar 16:24
  • Barçın sordu... Esnaf ve Çalışan neden prim desteği yok?03 Nisan 2022 Pazar 14:47
  • Rahvancıoğlu: Hükümet, Krizde Sıkıntının Ağırlığını Halkın Sırtına, Önlemleri De Ultra Zenginlere Uyguluyor03 Nisan 2022 Pazar 14:43
  • Ceryan çarptı! Faturalar alev alev!03 Nisan 2022 Pazar 14:10
  • Kararlar Açıklandı03 Nisan 2022 Pazar 13:50
  • Kıbrıs Türk Medyası İçin Uzun Vadeli Sektör Stratejisi Hazırlandı03 Nisan 2022 Pazar 12:51
  • Bugün Covid-19 kaynaklı 3’üncü ölüm yaşandı03 Nisan 2022 Pazar 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti