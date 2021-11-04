Sucuoğlu TC Elçiliğine gittiğini açıkladı! Bazı basın organlarına sitem etti

İşte açıklama:

"Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanımızdan alalı dört gün olmasına rağmen büyük bir aşama kaydetmiş bulunmaktayız. Bugün akşam üzerine kadar yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kuvvetle muhtemeldir ki yarın yeni kabinemizi Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bizler ülkenin hükümetsiz kalmaması için canla başla çalışırken görüyoruz ki basında iyi niyetli olmayan haberler yer almaktadır. Bu durum bizi derinden üzmektedir. Bugün Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz'dan almış olduğum 2020-2021 ve 2021-2022 mali durum raporları çerçevesinde TC Büyükelçiliğindeki uzman arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yaptık.

Önümüzdeki süreçte atacağımız adımlarda önemli bir yeri olan mali durumun gelmiş olduğu aşamanın değerlendirmesini yapmak sanıyorum en doğal hakkımızdır. Bu durumu başka yönlere çekmeye çalışarak itibarsızlaştırma yoluna gitmek doğru değildir. Bu tip adımlar bizleri doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamayacaktır. Bizim derdimiz ülkemizdir, geleceğimizdir. Göreve laf üretelim diye değil iş üretelim diye talip olduk, dolayısıyla iş ola yapılan saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz"