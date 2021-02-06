  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Sucuoğlu:''Aşıya dirençli hale gelebileceği endişesi var''

» »
UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Mutasyonlu Covid-19 virüsünün ülkemizde tespit edildiğini açıkladı.
Sucuoğlu:''Aşıya dirençli hale gelebileceği endişesi var''

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Mutasyonlu Covid-19 virüsünün ülkemizde tespit edildiğini açıkladı:

Değerli Dostlar, Mutasyonlu Covid- 19 Ülkemizde tesbit edildi.

V1 - İngiltere kaynaklı ( Bizde tesbit edilen) 70 ülkede tesbit edildi. Bulaşıcılık hızı yüzde 40-70 daha yüksek.

60 yaş üstü yüzde 30-40 daha öldürücü.

Aşılara karşı dirençli hale gelebileceği endişesi var.

V2- Güney Afrika kaynaklı ( Türkiye'de üç kişide görüldü) 31 ülkede tesbit edildi. Hastalığın şiddetli çok yüksek. Bağışıklık açısından büyük sıkıntı yaratabilir. Araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bu bilgiler doğrultusunda çok dikkatli olmalıyız. Kurallara harfiyen uymalıyız.

Sağlık alt yapımızı ve sağlık personel sayımızı hızla artırmalıyız. Sağlık paydaşlarımızın tümünü hareketlendirmeliyiz. Önümüzdeki haftalarda Ülke olarak Bu virüsle topyekün savaşa hazır olmalıyız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: “Bunca sıkıntının içinde asgari ücret de mahkemelik oldu”06 Şubat 2021 Cumartesi 13:53
  • Bin 500 TL destek ödemeleri sokağa çıkma yasağının ardından gerçekleştilecek06 Şubat 2021 Cumartesi 13:19
  • Prof. Dr. Erol Baysal: Her şey aşılarla güzel olacak06 Şubat 2021 Cumartesi 13:11
  • Kadına Şiddet Zanlısı Serbest Bırakıldı!06 Şubat 2021 Cumartesi 13:06
  • Cinayet Davasında Kanlı Aletler ve Eşyalar Bulundu!06 Şubat 2021 Cumartesi 13:00
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Dolandırıcılara Dikkat Uyarısı06 Şubat 2021 Cumartesi 12:49
  • ''100'e yakın polis temaslı!''06 Şubat 2021 Cumartesi 12:36
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Vatandaşları Topluluğu ile görüştü06 Şubat 2021 Cumartesi 12:30
  • İlk parti Astra-Zeneca'lar Pazartesi geliyor06 Şubat 2021 Cumartesi 12:24
  • PGM'den Mengi Cinayeti açıklaması06 Şubat 2021 Cumartesi 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti