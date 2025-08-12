Suçüstü yakalandılar... Ağaç dibine bırakılmış silah...

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan H.Ç, S.A ve M.S.A 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emrah Turgal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin H.Ç'nin bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet KAÇKAR ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği S.A ve M.S.A'nın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, aynı tarihte H.Ç'nin de mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, S.A ve M.S.A'nın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis,zanlı H.Ç'nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde tabancalarla ilgili raporun temin edildiğini ancak cep telefonlarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Polis, tabancalarla ilgili Türkiye’den de soruşturma yapılacağını, ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, H.Ç'nin KKTC vatandaşı, S.A ve M.S.A'nın ülkeye turist vizesiyle Temmuz ayında giriş yaptıklarını belirtti.

Polis, S.A ve M.S.A'nın tutuklu yargılanmasını, H.Ç'nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı H.Ç'nin 100 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Gazi, diğer iki zanlının ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.