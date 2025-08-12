  • BIST 10967.15
  • Altın 4383.012
  • Dolar 40.709
  • Euro 47.2828
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Suçüstü yakalandılar... Ağaç dibine bırakılmış silah...

» »
Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan H.Ç, S.A ve M.S.A 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Suçüstü yakalandılar... Ağaç dibine bırakılmış silah...

Polis memuru Emrah Turgal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin H.Ç'nin bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet KAÇKAR ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği S.A ve M.S.A'nın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, aynı tarihte H.Ç'nin de mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, S.A ve M.S.A'nın  mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis,zanlı H.Ç'nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde tabancalarla ilgili raporun temin edildiğini ancak cep telefonlarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Polis, tabancalarla ilgili Türkiye’den de soruşturma yapılacağını, ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, H.Ç'nin KKTC vatandaşı, S.A ve M.S.A'nın ülkeye turist vizesiyle Temmuz ayında giriş yaptıklarını belirtti.

Polis, S.A ve M.S.A'nın tutuklu yargılanmasını, H.Ç'nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı H.Ç'nin 100 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Gazi, diğer iki zanlının ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cezasını ödeyen Salih Özgürgün serbest12 Ağustos 2025 Salı 10:24
  • Polis ve itfaiye memuru alımları için başvurular yarın başlıyor12 Ağustos 2025 Salı 10:05
  • Kooperatifler'de genel grev!12 Ağustos 2025 Salı 09:54
  • YKS tercih süreci yarın sona eriyor12 Ağustos 2025 Salı 09:53
  • Dövizde son durum12 Ağustos 2025 Salı 09:26
  • Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor12 Ağustos 2025 Salı 09:24
  • Kooperatif çalışanları 11 gündür maaş almıyor: Bugün maaşlar ödenmezse süresiz greve gidilecek!11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:06
  • Temmuz ayı açlık sınırı 30 bin 597 TL11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:51
  • Hasan Ertüz hayatını kaybetmiş şekilde bulundu11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • Öğretmen Sınavları tamamlandı ancak atamalar seçimden sonra!11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti