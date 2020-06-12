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Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

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Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybeden 95 yaşındaki Süheyla Küçük,merhum eşi Dr. Fazıl Küçük’ün mezarının da bulunduğu Anıttepe’de saat 17.00’de düzenlenecek törenle defnedilecek. Süheyla Küçük için cenaze namazı Anıttepe’de kılınacak. Cenaze töreninde konuşmalar yapılacak.

Enformasyon Dairesi’nin açıkladığı cenaze töreniyle ilgili programa göre, Hamitköy Anıttepe’deki tören, naaşın intikaliyle saat 17.00’de başlayacak.

Merhum Süheyla Küçük’ün özgeçmişinin okunmasının ardından ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri yapacak. Küçük ailesi adına torunu Esen Küçük’ün ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşacak. Konuşmaların ardından cenaze namazı kılınacak ve defin işlemi yapılacak.

Küçük’ün Anıt Mezarı’nın bulunduğu, devlet mezarlığı olarak ayrılan alana defnedilecek Süheyla Küçük’ün cenaze töreni Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Protokol Dairesi ile Küçük’ün ailesinin istişaresiyle düzenlendi. Süheyla Küçük, 95 yıllık hayatında Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarının en yakın şahidi oldu.

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