Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adı hayata geçirilecek park ve aktivite alanında yaşatılacak

Çocukluk çağı kanserinden Nöroblostom hastalığı nedeniyle, 8 Ekim 2019’ da 9 buçuk yaşında yaşama veda eden Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adı , Girne Püsküllü bölgesinde hayata geçirilecek park ve aktivite alanında yaşatılacak.

Çocukluk çağı kanserinden Nöroblostom hastalığı nedeniyle, 8 Ekim 2019’ da 9 buçuk yaşında yaşama veda eden Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adı , Girne Püsküllü bölgesinde hayata geçirilecek park ve aktivite alanında yaşatılacak.

Çocuk ve 25 yaş altı gençlerin, sportif, kültürel sosyal becerilerini arttırmak, gelişimlerine kaktı sağlamak, bilgi beceri ve mutluluklarını arttıracak projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulan Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ile Girne Belediyesi işbirliğinde, Püsküllü Bölgesinde hayat bulacak park ve aktivite alanının temeli bugün atıldı.

Törende bir konuşma yapan Süleymen Cengiz Eminoğlu Vakfı Başkanı ve Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun annesi Özge Özbekoğlu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, projenin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Eylül ayında tamamlamayı hedefledikleri projenin Girne Belediyesi işbirliğinde hayat bulacağını ifade etti.

“Herşey Çocuklar için” sloganıyla, 2020 Kasımında kurulan vakfın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Özge Özbekoğlu, vakıfıın amacının, Çocuk ve 25 yaş altı gençlerin, sportif, kültürel sosyal becerilerini arttırmak, gelişimlerine kaktı sağlamak, bilgi beceri ve mutluluklarını arttıracak projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Bir aile vakfı olarak çıktıkları yolda, dostların desteği ve bağışçıların katkılarıyla çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Özbekoğlu, Vakıf Çalışmalarına kaktı koyan gönüllülere bağışçılara ve parkın hayata geçmesine katkı koyan Başta Girne Belediyesine teşekkür etti.

Park ve Aktivite alanı hakkında teknik bilgi veren Özbekoğlu, Parkta merhum Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun İstanbulda tedavide olduğu dönemde,eğlenerek çok güzel vakit geçiridiği çılgın kaydırağın aynısına yer verdiklerini kaydetti.

Vakıf olarak bundna sonra da birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Özbekoğlu, projenin yer aldığı alana dikilen , sağlığın, barışın, cennetin bereketinin , uzun ömrün simgesi olan Zeytin ağacını,çeşitli nedenlerle çocuk yaşta yaşamını kaybedip melek olan tüm çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,çocuk yaşta yaşamını kaybeden Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adını taşıyan Vakfla işbirliği yapmaktan ve Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adını yaşatacak böyle bir projeye katkı koymaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun, parkta oynayacağı bir yaşta yaşama veda ettiğini anımsatarak, bu nedenle adını taşıyan projenin bir park alanı olması konusunda aileyle hemfikir olduklarını dile getiren Güngördü, söz konusu alanın bölgede yaşayanlar hem de Girne sakinleri için, için önemli bir nefes alma ve aktivite mekanı olacağını ifade etti.

Sağlık , sevgi , barış ve uzun ömrün simgesi olan zeytin ağaçlarının, tüm dinlerde kutsal sayıldığını anımsatan Güngördü, parka bunu sembolize eden 150- 200 yıllık bir zeytin ağacının da dikildiğini kaydetti.

Park ve aktivite alanında, zeytin ağacı gibi , Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun anısının da bin yıllar boyu yaşayacağını belirterek, Eminoğlu’na rahmet dileyen Güngördü, Girne Belediyesi olarak bundan sonra da vakıfla işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Püsküllü Bölgesi’nde 750 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Süleyman Cengiz Eminoğlu Cengo-V Parkı ve Aktivite Alanı’nda çılgın kaydırak, yarı basketbol sahası, oyun üniteleri , trambolinler, dinlenme alanları yer alacak.