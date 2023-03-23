Süper Lig’de 7 haftalık program açıklandı! İşte derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 7 haftalık maç programını açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş, Trabzonspor-Beşiktaş ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin oynanacağı tarihler de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin maç programları açıklandı.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam maçları iftar saatlerine göre düzenlenirken, 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan, Süper Lig’de 27. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş, 29. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş ve 32. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin oynanacağı tarih ve saat de belli oldu.

DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig’de gelecek 7 haftanın programının açıklanmasıyla derbilerin de günü belli oldu. Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı’ndaki karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ı 32. haftada Vodafone Park’ta karşı karşıya getirecek derbi mücadelesi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Bu arada, ligin 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası, 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30.

Süper Lig’de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle: