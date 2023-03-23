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Süper Lig’de 7 haftalık program açıklandı! İşte derbi tarihleri

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 7 haftalık maç programını açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş, Trabzonspor-Beşiktaş ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin oynanacağı tarihler de belli oldu.
Süper Lig’de 7 haftalık program açıklandı! İşte derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig’de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin maç programları açıklandı.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam maçları iftar saatlerine göre düzenlenirken, 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan, Süper Lig’de 27. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş, 29. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş ve 32. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin oynanacağı tarih ve saat de belli oldu.

DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig’de gelecek 7 haftanın programının açıklanmasıyla derbilerin de günü belli oldu. Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı’ndaki karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ı 32. haftada Vodafone Park’ta karşı karşıya getirecek derbi mücadelesi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Bu arada, ligin 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası, 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30.

Süper Lig’de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle:

  • 27. hafta
  • 1 Nisan Cumartesi:
  • 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
  • 16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)
  • 20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)
  • 2 Nisan Pazar:
  • 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
  • 3 Nisan Pazartesi:
  • 20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 28. hafta
  • 7 Nisan Cuma:
  • 20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 8 Nisan Cumartesi:
  • 16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
  • 20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 9 Nisan Pazar:
  • 16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
  • 20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
  • 10 Nisan Pazartesi:
  • 20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
  • 29. hafta
  • 14 Nisan Cuma:
  • 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
  • 15 Nisan Cumartesi:
  • 16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
  • 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
  • 16 Nisan Pazar:
  • 16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
  • 30. hafta
  • 18 Nisan Salı:
  • 20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)
  • 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
  • 19 Nisan Çarşamba:
  • 17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG EnerTürk Enerji)
  • 20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20 Nisan Perşembe:
  • 17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
  • 20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)
  • 31. hafta
  • 22 Nisan Cumartesi:
  • 19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 23 Nisan Pazar:
  • 13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
  • 19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)
  • 24 Nisan Pazartesi:
  • 17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
  • 32. hafta
  • 28 Nisan Cuma:
  • 20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
  • 29 Nisan Cumartesi:
  • 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
  • 30 Nisan Pazar:
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
  • 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
  • 1 Mayıs Pazartesi:
  • 20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 33. hafta
  • 6 Mayıs Cumartesi:
  • 16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 7 Mayıs Pazar:
  • 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)
  • 8 Mayıs Pazartesi:
  • 20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
  • 20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
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