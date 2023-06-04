Süper Lig’de dev derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçlarında birbirleriyle karşılaşıyor. Sezonun son dev maçı rakipler için farklı anlamlar taşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Aslan ile zirveyi rakibine kaptıran Kanarya için lig perdesi bu derbi ile kapanacak.

Ezeli rakipler ligin son haftasını maç yapmadan geçirip 3-0 hükmen galibiyet alacak. Derbi, iki takım için farklı anlamlar taşıyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında geride bıraktığı rakibine sağladığı sayısal üstünlüğün ardından, maç sonu kupasını alıp kutlama yaparak, psikolojik üstünlük de elde etmiş olacak.

Muhtemel 11’ler:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ VAR

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe ise ezeli rakibini deplasmanda yenip Kadıköy'deki 0-3'ün rövanşını alarak hem prestij kazanmaya hem de camiadan özür dileyip moral bulmaya çalışacak.

Sarı-lacivertliler için final derbisini farklı bir önemi daha var. Fenerbahçe bugün ezeli rakibine yenilir; Beşiktaş da çarşamba günü Konyaspor’u yenerse; Kanarya, Süper Lig'i üçüncü sırada bitirecek. Galatasaray sezonu bugün kapatırken Fenerbahçe için sezon, önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak Türkiye Kupası finali ile sona erecek.

MAÇ, KUPA, KUTLAMA

Ezeli rakibinin karşısına şampiyon unvanıyla çıkacak Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Zaniolo'nun da cezasını çekmesiyle Aslan tam kadro sahada olacak. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra 23. şampiyonluk kupasını törenle kaldıracak. Kupayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verecek. Kupa töreninin ardından şampiyonluk kutlaması başlayacak; ardından futbolcular tatile çıkacak.

ULUBATLI GELİYOR

Kadıköy’e diktiği sarı-kırmızılı bayrakla hatırlanan ‘Ulubatlı' lakaplı Graeme Souness, derbinin ardından Nef Stadı'nda Galatasaray bayrağı dalgalandıracak. Maç sonunda platform ve küçük bir sahne kurulacak. Futbolcular kendi seçtikleri şarkı ile platforma çıkacak. Kupa kaldırıldığında ışık gösterisi olacak. Aslan hologramını ise stattaki izleyiciler değil ekran başındakiler görebilecek.