Şüpheli Ölüm!!

Gönyeli sakini 38 yaşındaki Hakan Yalçın’ın, dün, bir apartmandan düşerek yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gönyeli sakini 38 yaşındaki Hakan Yalçın’ın, dün, bir apartmandan düşerek yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yalçın’ın ölümü ile ilgili ihmali olduğu tespit edilen 30 yaşındaki E.İ., “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten” polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, dün 22.00-23.00 saatleri arasında Gönyeli’de sakin Hakan Yalçın’ın (E-38) henüz tespit edilemeyen apartman yüksekliğinden düşmesi sonucu yaralandığı ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdiği belirtildi.

TUTUKLUNUN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın ölümü ile ilgili ihmali olduğu tespit edilen E.İ.’nin (E-30) tutuklandığı ardından olay mahalli ve söz konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 296 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığı da kayedildi.