Şüpheli Şahsın Aracından Uyuşturucu Çıktı

08.01.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de H.K. (E-29)'nin yolcu olarak bulunduğu İ.O.’(E-24)’nun kullandığı salon araç polis tarafından şüpheli görülerek durdurulmuştur. Akabinde araçta ve adı edilenlerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunmuştur.

Ayni gün H.K.’nin ikametgahı’nda yapılan aramada, yaklaşık 3 gram 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Yürütülen soruşturmada meselede bağlantısı bulunan S.K.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada da toplam 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştur. Tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.