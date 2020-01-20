  • BIST 122.620
  • Altın 296,957
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5577
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Suriye'den KKTC'ye gelen 12 mülteci'ye 8 gün daha tutukluluk

» »
Suriye'den KKTC'ye gelen 12 mülteci'ye 8 gün daha tutukluluk
Suriye'den KKTC'ye gelen 12 mülteci'ye 8 gün daha tutukluluk

Suriye’deki savaştan kaçarak 12.1.20 tarihinde bindikleri tekneyi kaptanın terk etmesi nedeniyle açık denizde günlerce mahsur kalan 11’ i Suriye, 1’ i Lübnan uyruklu 12 mülteciyi 16.1.20 tarihinde gören bir yük gemisi durumdan T.C. makamlarını haberdar etmesi sonrasında kurtarılarak 17.1.20 tarihinde Gazimağusa limanına getirilerek polise teslim edildiler.

Zanlılar ayni gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti. Zanlılar bugün 20.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk verdiği yeminli şahadetinde olgularla ilgili bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Löğmen şahadetinde, zanlıların 2 si hariç diğerlerinin kimlik bilgilerinin tamamlandığına değindi ve tümünün de KKTC de yasal statüleri olmadan bulunmaları nedeniyle ihraç işlemleri ile ilgili yazışmaların başlatıldığını söyledi. Geriye kalan 2 zanlının kimlik bilgilerinin tamamlanmasından sonra ihraç işlemlerinin gerçekleştirileceğine değinen Löğmen bu işlemlerin tamamlanmasına değin zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, suçun açık denizde işlenmiş olduğuna değinerek geriye kalan 2 zanlının kimlik işlemlerinin tamamlanması ve ihraç işlerinin başlatılmasına imkân vermek maksadıyla tüm zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.
 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyrüseferödemelerini online ödeyenlere %5 indirim20 Ocak 2020 Pazartesi 18:20
  • Yarın ve Çarşamba don olayı bekleniyor20 Ocak 2020 Pazartesi 17:45
  • LAÜ öğrencileri Yeşilırmak ve Bademliköy’ün doğal güzelliklerine hayran kaldı20 Ocak 2020 Pazartesi 17:20
  • 900 Bin Talihlisi Belli Oldu20 Ocak 2020 Pazartesi 17:12
  • Tatar Ankara'dan gelecek kaynağın nereye harcanacağını açıkladı20 Ocak 2020 Pazartesi 16:23
  • AKOS'tan günde 100 işlem...20 Ocak 2020 Pazartesi 15:57
  • Özkan Debbağ yaşamını yitirdi20 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
  • Borç ilişkilerini ele alacak Ad Hoc bir komite kurulması kararlaştırıldı20 Ocak 2020 Pazartesi 15:03
  • Tarım sigortası fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor20 Ocak 2020 Pazartesi 15:02
  • Başbakan’dan, eylemdeki eski CAS çalışanlarına çağrı: “Biraz daha sabırlı olun, ikinci şirket yolda”20 Ocak 2020 Pazartesi 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti