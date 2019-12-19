Sürücüler dikkat! Sis var

Polis, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun, St. Hilarion kavşağı ile Girne üst geçit çemberi arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını duyurdu.
Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
Polis, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun, St. Hilarion kavşağı ile Girne üst geçit çemberi arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını duyurdu.
Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
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