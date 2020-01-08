Sürücülerin Dikkatine bu yollarda göllenmeler oluştu!

Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur.
Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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