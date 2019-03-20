Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç: "Enerji yüklemesi yapacağım" diyerek istismar etti

Survivor’da diğer yarışmacıların önüne geçerek birinci olacağına dair ikna edilen Ecem Karaağaç defalarca bir şahsın istismarına uğradığını öne sürdü. “Sana enerji yüklemesi yapacağım” diyerek Karaağaç cinsel birlikteliğe zorlayan şahıs hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunan yarışmacı şahsın cezalandırılmasını istedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan etti. Bu paylaşımını gören bir takipçisi ise Ecem Karaağaç'ın birinci olabileceğini iddia ederek bir teklifte bulundu.

Söz konusu şahıs Karaağaç'a, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı.

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, Survivor'da birincilik karşılığında teklifini kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu. Ancak tavsiye edilen sözde "Enerji yükleyen" şahısın niyeti başkaydı.

'Uzman' olduğu iddia edilen kişinin enerji verme vaadiyle Karaağaç'la defalarca cinsel birliktelik yaşadığı öne sürüldü.



Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.