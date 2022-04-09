Süt Bedelleri Ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28 Şubat devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 90'ını dün ödediğini açıkladı.
Söz konusu dönemde SÜTEK’e süt veren 697 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 90'ını oluşturan 28 milyon 605 bin 878 TL, dün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Geriye kalan yüzde 10'luk süt bedelinin önümüzdeki hafta içerisinde yatırılacağı belirtildi.
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