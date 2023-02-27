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Süte Bir Zam Daha!

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Süte Bir Zam Daha!
Süte Bir Zam Daha!

SÜTE BİR ZAM DAHA!!

Koop Süt zamlara doymuyor... Geçtiğimiz gün Koop-Süt ürünlerine yaptığı yaklaşık 3 TL'lik zammın ardından bugün de ürünlerin bir kez daha zamlandığını duyurdu. Koop Süt ürünlerine zam geldiğini açıkladı. Koop-Süt geçtiğimiz günlerde ürünlerine yaklaşık 3 TL'lik zam yapmıştı... O zammın yankıları son bulmadan bir zam haberi de bugün geldi. Koop süt ve meyve suyu ürünlerine yaklaşık 50 kuruşluk zam yapıldı.

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