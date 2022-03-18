  • BIST 2.140,37
  • Altın 922.972
  • Dolar 14.8124
  • Euro 16.3486
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Suya da zam geldi!

» »
Suya da zam geldi!
Suya da zam geldi!

Damacana fiyatları 12 TL’den 15 TL’ye artarken, kasalı ürünlere çok yakın zamanda yüzde 25 oranında zam geleceği öğrenildi.

Bazı şirketler, evlere damacana servisinin ‘minimum’ 15 TL’ye yükseldiğini, suyun taşınacağı evin yüksek bir apartman katında olması halinde bu rakamın daha da artabileceğini ifade ettiler.

Öte yandan kasalı ürünlere de çok yakın bir zamanda yüzde 20 ila 25 arasında zam geleceği belirtilirken, söz konusu fiyat artışına; asgari ücret, elektrik birim fiyatları ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar neticesine karar verildiği öğrenildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haberlerde İntihar Girişimi Videolarına Kınama Kararı18 Mart 2022 Cuma 13:44
  • Slovakya Büyükelçi Jan Skoda UBP’yi ziyaret etti18 Mart 2022 Cuma 13:38
  • Baybars: Belediyeler Reformu'nu “Ben yaptım oldu” anlayışına teslim etmeyin18 Mart 2022 Cuma 13:28
  • “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüş ve Etkinliği bir hafta ertelendi18 Mart 2022 Cuma 13:26
  • Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 13:16
  • Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı18 Mart 2022 Cuma 13:10
  • Çanakkale şehitleri, Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı18 Mart 2022 Cuma 13:05
  • Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi18 Mart 2022 Cuma 13:01
  • Sucuoğlu: Yaşlıların insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmelerinin en doğal hakları18 Mart 2022 Cuma 12:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönlünü hoş tutmak kültürümüzün bir parçası18 Mart 2022 Cuma 11:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti