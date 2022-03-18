Suya da zam geldi!

Damacana fiyatları 12 TL’den 15 TL’ye artarken, kasalı ürünlere çok yakın zamanda yüzde 25 oranında zam geleceği öğrenildi.

Bazı şirketler, evlere damacana servisinin ‘minimum’ 15 TL’ye yükseldiğini, suyun taşınacağı evin yüksek bir apartman katında olması halinde bu rakamın daha da artabileceğini ifade ettiler.

Öte yandan kasalı ürünlere de çok yakın bir zamanda yüzde 20 ila 25 arasında zam geleceği belirtilirken, söz konusu fiyat artışına; asgari ücret, elektrik birim fiyatları ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar neticesine karar verildiği öğrenildi.