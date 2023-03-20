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Suya yeni fiyat... LTB'de su 18 TL, GMB'de 16,5 TL oldu!

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LTB'de su 18 TL, GMB'de 16,5 TL oldu!
Suya yeni fiyat... LTB'de su 18 TL, GMB'de 16,5 TL oldu!

LTB'de su 18 TL, GMB'de 16,5 TL oldu!

Lefkoşa Türk Belediyesi su fiyatını ton başına 18 Lira, Gazimağusa Belediyesi ise ton başına 16,5 TL olarak belirledi.

Belediyeler su fiyatlarını düzenlemeye devam ediyor.

 

%300 KAYNAĞINDA ZAM

Suya %300 Zam geldi... Belediyeler de fiyatlarını güncelliyor...

T.C. DSİ'den 2,5 TL tonu alınan suyun fiyatı 7,5 TL olarak belirlendi. 

Birçok Belediye yeni fiyata göre su ücretlerini yeniden düzenlemeye başladı.

Su ücretinin bazı yerlerde 20 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

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