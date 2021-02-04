Tabip Odası tam kapanma istedi!

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası bir açıklama yayınladı:

Zamanında alınmayan kararlar nedeniyle kritik esik aşılmıştır. Bunun faturası ise her zaman olduğu gibi hekim ve sağlık çalışanlarına çıkmaktadır. İlaveten PCR taramasının artması, tam kapanma ve hızlı aşılama gerekirken halen daha kaos yaratacak uygulamalar söz konusudur.

Hemen şu anda yapılması gerekenler:

1) Tam kapanma

2) PCR testlerinin artırılarak toplum taramasının devam ettirilmesi

3) Aşı temini ve hızlı aşılama

4) Hekim, sağlık çalışanı, hemşire istihdamı artırılması

5-Covid-19 dışı sağlık hizmetlerinin devamının sağlanması gerekmektedir.