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Tabipler Birliği Öğretmen Sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi

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Tabipler Birliği Öğretmen Sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi
Tabipler Birliği Öğretmen Sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, seneye okulların yüz yüze eğitime açılabilmesi ve bunun sürdürülebilir olması için yapılması gereken hazırlık ve organizasyonu belirlemek üzere bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeni ile Ocak 2021’den beridir okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği ve eğitimin online olarak sürdürüldüğü fakat süreç uzadıkça çocukların katılım ve performansının düştüğü kaydedildi. 
Açıklamada, önümüzdeki dönemde okulların yüz yüze eğitime açılabilmesi ve bunun sürdürülebilir olması için yapılması gereken hazırlık ve organizasyonu belirlemek üzere bugün bir araya gelen sendika temsilcileri, eğitimde bir dönem daha kaybedilememesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiği, kapsamlı, ayrıntılı bir organizasyon ve hazırlık yapılması için koordineli çalışacak bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, oluşturulacak çalışma grubuna ilgili tüm tarafların katılımının sağlanması ve Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de çalışmalara destek vermesinin beklendiği vurgulandı. 

 

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