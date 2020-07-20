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Taçoy, 20 Temmuz mesajı yayımladı

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Taçoy, 20 Temmuz mesajı yayımladı
Taçoy, 20 Temmuz mesajı yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakanı Hasan Taçoy, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“20 Temmuz 1974, sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Kıbrıs Rumları için de barışın ve huzurun sembolüdür” diyen Taçoy, “Adanın o günkü Kıbrıs Türklerini canından, malından eden, iç savaşla aynı zamanda Kıbrıs Rumlarınının da birbirini öldürdüğü kanlı dönemi; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklı müdahalesi ile son bulmuştur” ifadesini kullandı.

Taçoy mesajına şu sözlerle devam etti:

“1974 sonrası ise, Anavatan Türkiye ile et ve tırnak olduk, geliştik ve bir devlet sahibi olduk. Bunun kıymetini bilelim.

Özellikle pandemi döneminde; bizi insan haklarına aykırı bir şekilde dışlayan bir çok ülkeden daha başarılı bir yönetim örneği gösterdik. Bunu; bir devlet ve çağdaş bir devlete ait kurumlarımızın çabası ve organizasyonu ile başardık.

1974’den 2020’ye uzanan zor ve meşakkatli dönemde emeği bulunan; merhum Türkiye liderleri Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan; Kıbrıs Türkü liderleri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.

20 Temmuz 1974, dünyada eşi görülmemiş bir barış ortamının temellerinin atıldığı, akan kanın durdurulduğu örnek bir gündür. Bize düşen bu zor mücadeleden çıkan KKTC’yi ilelebet yaşatmak ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine dört elle sarılarak, huzur ortamını ekonomik başarılarla taçlandıracak yönetim becerisini göstermektir.

Bir kez daha 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda şehit düşen, öncesinde Kıbrıs Türkünün bir arada mücadele etmesi için gecesini gündüzüne katan, gözünü korkmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.

Sorumluluklarımız farkında, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”

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