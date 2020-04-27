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Taçoy: Açılacak iş yerleri taslağı Bakanlar Kurulu'na sunulacak

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Taçoy: Açılacak iş yerleri taslağı Bakanlar Kurulu'na sunulacak
Taçoy: Açılacak iş yerleri taslağı Bakanlar Kurulu'na sunulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iş yerlerinin açılmasıyla ilgili BRT’ye açıklama yaptı.

Taçoy, ilgili bakanlarla bazı iş yerlerinin kademeli açılmasıyla ilgili taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hazırlanan taslağın Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve gerekli açıklamanın Kurulun onayının ardından yapılacağını kaydeden Taçoy, konuyla ilgili basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. 

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