Taçoy: “Bu seçim Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması gereken bir seçimdir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması gereken bir seçim olduğunu belirterek, “Bunu yapabilecek olan tek kurum da UBP ve Ersin Tatar’dır “ dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, TV Güneş’te “Parantez” programına katılan Bakan Taçoy, Cumhurbaşkanlığ seçimini ve gündemi değerlendirdi.

“EN BÜYÜK AŞKIMIZ UBP”

Cumhurbaşkanlığı seçimini “Dillere destan bir seçim olacak” diye niteleyen Taçoy, dünyada hiç yaşanmamış bir şeyin ilk kez KKTC’de uygulandığını, salgından dolayı seçimin ertelendiğini ifade etti. Taçoy, “Bizde UBP aşkı var. Bizim kendi içimizde yetişmiş olduğumuz en büyük aşkımız UBP” dedi.

“BÖLGEDEKİ HAKLARIMIZI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin barış istemediğini herkesin bildiğini, hatta bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da farkında olduğunu ifade eden Taçoy şunları kaydetti:

“Siyasi gereği federal çözüm diye farklı umut vermeye çalışıyorlar ve kendi kendimizi bir zindanın içine tıkamaya çalışıyorlar. Elinizde eğer güç varsa, bu gücü tek başınıza benimle paylaşır mısınız? Yanıt hayır. Kimse paylaşmaz. Bunun dünyaya haykırdık. Bu adada GKRY’nin arzuladığı tek olay Kıbrıs adasındaki dominant yapısının, kendi gücünün devamı. Bu hepimiz tarafından biliniyor. Bu gerçeği halkla paylaşmak bu kadar mı zor? Bir hayat gerçeği var, bir de hayalleriniz. Gerçek orada, hayal ise rüyaları süsler. Uyanmamız lazım. Kıbrıs adası üzerinde oynanan oyunlar bizim üzerinden oynanıyor. Mavi Vatan diye yola çıktık. Bölgedeki hâkimiyetin artması noktasında GKRY bir hareket tarzı içinde, denizdeki egemenliği kendilerine yontmak istiyorlar. Bizim yeraltı kaynaklarımızı savunan Türkiye’ye karşı mücadele içinde. Türkiye bir savaşın içinde, biz burada rahattayız. Biz mücadelenin dışında gibiyiz. Bölgede durum hassas ve kritik. Bölgedeki haklarımızı korumak hepimizin görevi.”

“BU SADECE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini, “Bu seçim Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması gerektiği bir seçimdir” sözleriyle ifade eden Taçoy, “Bunu yapabilecek olan tek kurum da UBP ve Ersin Tatar. Bizim içinde bulunduğumuz ortamda, 74’ten bu zamana ilk kez Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğe ihtiyaç var ve dünyaya haykırması gereken ses var. Bu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Dünyaya verilecek mesajın seçimi. Bunun içinde Kıbrıslı Türklerin haklarını Türkiye ile koruma adına birlikte olma seçimidir. Bir plebisit, referandumdur. Federal bir çözüm Güney tarafından isteniyor mu, bunun yanıtı verilecek. Federal anlayış yok Güney’de. Biz seçimle buna yanıt vereceğiz. Ya bugünkü devlet anlayışımızla KKTC’nin var olduğunu haykırış olacak, çözümün KKTC üzerinden yapılacağını söyleyeceğiz ve bölgedeki haklarımızın ve devamında ekonomik getirinin korunması için Türkiye ile yaptığımız iş birliği için oy kullanacağız, garanti anlaşmasını ve tek taraflı müdahalenin devamlılığı noktasındaki görüşü ortaya koyacağız. Montana’da son dakikada yapılan talep garantörlüğün ortadan kaldırılması, askerin çekilmesi. Bunların tümü bizim için farklı anlayıştır. Bu sandıkta olur” şeklinde konuştu.

“ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY MI?”

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday mısınız?” şeklinde yöneltilen bir soru üzerine Taçoy, “Kurultay yok. Böyle bir seçim yok. Olduğu zaman Allah kerim. Bizim genel başkanımız var, Başbakandır ve adaydır. Önemli olan bunun başarılmasıdır. Bu başarıldıktan sonra boşluk doldurulur, bunu yapacak çok insan var. Kimsenin kuşkusu olmasın, farklısı yaşanmaz. Bizim siyasi vizyonumuza hitap eden hal ve hareketi siyasi yaşama aktarırız” şeklinde yanıt verdi.

“TÜRKİYE SEÇİMLERE MÜDAHİL Mİ?”

Türkiye’nin seçime müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soru üzerine Taçoy “Türkiye seçimlere müdahil değil. Geçen dönem müdahil miydi? Bana sorarsınız müdahildi. Bir adayı destekliyordu. Tahmin etmediği biri seçimi kazandı. Türkiye için bu seçim tabi önemli. Sayın Akıncı’nın seçilmesinde Türkiye’nin faktörü var. Olumlu veya olumsuz. Suçlamaysa suçlama. Arkasına saklanmıyorum. Bugün müdahale var mı? Ben Kıbrıs aşığı, Kıbrıs’ta mücadele eden TMT’nin uzantısı UBP aşığı, bu duyguyla böyle bir şeyin olmadığını iddia eder ve söylerim.”dedi.

“KURALLARA UYULMAZSA CEZA VAR”

Kovid 19 süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taçoy, yaygınlaşmaması için tedbirlerin uygulanmak zorunda olduğu ve ceza noktasında da adım atılması gerektiğini dile getirdi.

“Denetim kendimizden başlamalı” diyen Taçoy, “Bizim için temmuz ayından bu yana bir başka olay ortaya çıktı, ekonomik öngörüler. Bir de yaklaşan seçimler. Bir anda Kovid 19’u hayatımızdan çıkardık. Bunu tekrar hatırlamamız gerekir. Çeşitli önlemleri almamız gerekiyor. Biz yeniden bir hatırlatma yaptık, kurallar belli. Kurallara uyarak hastalığı uzaklaştırabiliriz. Uyulmazsa ceza da uygulanacak” ifadelerine yer verdi.

“AKARYAKITA BEKLENEN KADAR ZAM YAPILMADI”

Eekonomik değerlendirmede bulunan ve zamlara değinen Taçoy, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Akaryakıt ve dövizin fiyatına bakacaksak daha fazla olacaktı. Elektrikte zam yok. Sizin cebinize döviz bazında giren para artarken, onlarda değişiklik olmadı. Enerjiye zam yapmıyorum. Enerjinin fiyatını aynı tutma gayretindeyim. Akaryakıtın fiyatı kaç gün düştü? Dövizin fiyatı hangi oranda arttı? Bu yansıtıldı mı? Kullandığım malzeme döviz üzerinden. Buna rağmen Mayıs 2019’dan beri zam da yok. Enerjide her hangi zam yok. Ayrıca sanayici, hayvancı, çiftçi, turizmciye 25 kuruşluk indirim yaptık. Kullandıkları enerjiye 25 kuruş teşvik verdik. Her hangi kimse bundan faydalanmadıysa müracaat etsin işlemi yapsın.”