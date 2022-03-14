Taçoy, Dünya Sosyal Hizmet Günü Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Personelini Ziyaret Etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Bölge Amirlikleri Sorumluluları ile bir araya gelen Taçoy, sosyal hizmet uzmanlarının sıkıntıları ile daireye bağlı kurumların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Bölge Amirlikleri Sorumluluları ile bir araya gelen Taçoy, sosyal hizmet uzmanlarının sıkıntıları ile daireye bağlı kurumların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile tanışmak, sıkıntılarını yerinde dinlemek istediğini kaydeden Taçoy, Daire personeline kısıtlı imkanlara rağmen özveriyle çalıştığı için çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

1983 yılından bu yana, her yıl Mart ayının 3. Salı gününün “Dünya Sosyal Hizmet Günü”nün sosyal hizmet uzmanları ve emekçileri tarafından mesleki bir gün olarak kutlandığını kaydeden Taçoy, sosyal hizmet çalışanlarının mesleğine , insan onuruna yaraşır haklar ve çalışma koşullarına sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Taçoy, sosyal hizmetlerin ihmal, istismar ve şiddet mağduru olan çocuk, kadın, lgbt, yaşlı ve engelli, gazi, şehit yakınları olmak üzere ; psikolojik ve fiziksel bakımdan toplumun en sancılı kesimlerine hizmet veren, zor çalışma şartlarında, sürekli özveriyle hizmet vermeyi gerektiren, odağına insanı alan bir meslek olduğunu önemle vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin şiddet mağduru, korunmaya muhtaç , evden kaçan, suça itilmiş , istismara uğramış çocuklar, gençler, sosyal güvencesi olmayan engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere dezavantajlı grupları bir şemsiye gibi altında topladığını ve korumakla yükümlü olduğunu ifade eden Taçoy, sosyal hizmet uzmanlarına kişileri doğru yönlendirmede ve onlarla devlet arasında köprü kurmada önemli rol düştüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ‘‘Günün yirmi dört saati süreklilik esası ile, çoğu zaman özel hayatlarından fedakarlık yapmak zorunda kalan, özellikle pandemi döneminde büyük özveri ile görevlerini yerine getiren Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutlarım’’ diyerek, Bölge Amirleri’ne hediye takdim etti.