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Taçoy, Dünya Sosyal Hizmet Günü Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Personelini Ziyaret Etti.

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Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Bölge Amirlikleri Sorumluluları  ile bir araya gelen Taçoy, sosyal hizmet uzmanlarının  sıkıntıları ile  daireye bağlı kurumların ihtiyaçları hakkında  bilgi aldı.
Taçoy, Dünya Sosyal Hizmet Günü Dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Personelini Ziyaret Etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Bölge Amirlikleri Sorumluluları  ile bir araya gelen Taçoy, sosyal hizmet uzmanlarının  sıkıntıları ile  daireye bağlı kurumların ihtiyaçları hakkında  bilgi aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile tanışmak,  sıkıntılarını yerinde dinlemek istediğini kaydeden Taçoy,  Daire personeline  kısıtlı imkanlara rağmen özveriyle çalıştığı için çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

1983 yılından bu yana,  her  yıl Mart ayının 3. Salı gününün “Dünya Sosyal Hizmet Günü”nün  sosyal hizmet uzmanları ve emekçileri tarafından mesleki bir gün olarak kutlandığını kaydeden Taçoy,  sosyal hizmet çalışanlarının  mesleğine , insan  onuruna yaraşır haklar ve çalışma koşullarına  sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Taçoy, sosyal hizmetlerin  ihmal, istismar ve şiddet mağduru olan çocuk, kadın, lgbt, yaşlı ve engelli, gazi, şehit yakınları olmak üzere ; psikolojik ve  fiziksel bakımdan toplumun en sancılı kesimlerine hizmet veren, zor çalışma şartlarında, sürekli  özveriyle hizmet vermeyi gerektiren,  odağına insanı alan bir meslek olduğunu önemle vurguladı.

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Sosyal Hizmetler Dairesi’nin şiddet mağduru, korunmaya muhtaç , evden kaçan, suça itilmiş  , istismara uğramış çocuklar, gençler,  sosyal güvencesi olmayan engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere  dezavantajlı grupları  bir şemsiye gibi altında topladığını ve korumakla yükümlü olduğunu ifade eden Taçoy,  sosyal hizmet uzmanlarına  kişileri doğru yönlendirmede ve onlarla devlet arasında köprü kurmada önemli rol düştüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ‘‘Günün yirmi dört saati süreklilik esası  ile, çoğu zaman  özel hayatlarından  fedakarlık yapmak zorunda kalan, özellikle pandemi döneminde  büyük özveri ile görevlerini  yerine getiren Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutlarım’’ diyerek, Bölge Amirleri’ne hediye takdim etti.

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